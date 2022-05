Ziek tijdens je verlof: ben je dan je vakantiedagen kwijt?

Hoe zit het nu?

Wat zegt Europa?

“Europa houdt België al lang in de gaten voor de overdracht van vakantiedagen. De EU stelt dat vakantie dient om te ontspannen, niet om uit te zieken. En je hebt recht op vier weken betaalde vakantie, op voorwaarde dat je het hele jaar voordien hebt gewerkt. De Nationale Arbeidsraad heeft een advies in die lijn opgesteld, maar er is in België nog geen aangepaste reglementering. Alles is pas zeker als het Koninklijk Besluit verschijnt. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe moeilijker het wordt om de vooropgestelde datum van 1 januari 2023 te halen.”

Wat verandert er in de toekomst?

“De meeste werknemers moeten een attest indienen als ze ziek zijn. Dat is zo als dat in het arbeidsreglement of de cao staat, of als de werkgever erom vraagt. Het is in de praktijk quasi een verplichting. Word je ziek tijdens de vakantie, kan je een modelattest gebruiken. Dat modelattest moet nog ontworpen worden. Gebruik je het in de toekomst, dan heb je de mogelijkheid om ervoor te kiezen je vakantiedagen om te zetten in ziektedagen. Dat attest is niet verplicht, je dokter kan ook zelf een document opstellen. In dat geval moet je je werkgever uitdrukkelijk vragen je vakantiedagen om te zetten in ziektedagen. Maar het modelattest kan wel handig zijn als je naar een dokter gaat in het buitenland. Niet in het minst omdat het attest beschikbaar zal zijn in verschillende talen.”