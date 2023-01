Ziek tijdens je vakantie? Zo kan je die vakantiedagen vanaf 2024 (of nu al) recupereren

Koop je een huis met lage EPC-sco­re? Vanaf dit jaar ben je verplicht het te renoveren. Met de EPC-tool helpen wij je op weg naar een energiezui­ni­ge woonst

Het energieprestatiecertificaat (EPC) had je al nodig voor de verkoop of verhuur van een woning, maar vanaf dit jaar ben je bovendien verplicht om een energieverslindende woning die je koopt te renoveren. Een huis met label E of F moet binnen de vijf jaar opgeknapt worden tot niveau D of beter. Ben je al eigenaar van een woning? Dan heb je tijd tot 2030.

9 januari