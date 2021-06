"Zich begeerlijk en begeerd voelen is hoofdvoorwaarde om zin te hebben in seks, maar ook spannende afstand speelt rol": seksuoloog over de impact van corona op ons libido

Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: seksuoloog Erick Janssen van de KU Leuven, over de impact die corona had op ons seksleven. Want daar we bij het begin van de lockdown of een babyboom of een echtscheidingsgolf verwachtten, lijkt het in de praktijk een combinatie van de twee te worden: “Niet iedereen reageert hetzelfde op een stressvolle situatie. Veel stellen hebben minder seks, anderen geven aan dat hun seksleven net verbeterd is.”