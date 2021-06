Zet deze ene instelling aan op je tv tijdens sportwedstrijden (en schakel hem daarna meteen weer uit)

Fijne Vaderdag! Dit zijn je verlofrech­ten als werkende papa

Zondag is het Vaderdag. Ben je papa of vader in spe? De wet voorziet verschillende mogelijkheden om extra qualitytime met je kinderen door te brengen én het verlof breidt almaar verder uit. Jobat.be vroeg meer uitleg aan Geert Vermeir van hr-dienstverlener SD Worx. Hij somt drie soorten verlof op voor vaders die als werknemer in dienst zijn en bekijkt de verlofmogelijkheden voor zelfstandige papa's.