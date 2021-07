“Zelfzorg en regelmatig seksueel contact met uitgebreid voorspel is het allerbelangrijkste”: gynaecoloog legt uit wat je kan doen tegen vaginale droogte

Vaarwel droogte en blokkades, hallo intensere orgasmes! Met deze drie revolutio­nai­re behandelin­gen breng je je vagina in topcondi­tie

28 juni De vagina, een wonderlijk lichaamsdeel waar we de laatste jaren steeds meer over ontdekken. Dat hyaluronzuur een oplossing kan bieden bij vaginale droogte bijvoorbeeld, of dat injecties met je eigen bloed voor intensere orgasmes kunnen zorgen en dat een yoni-massage je kan bevrijden van innerlijke blokkades en trauma’s. Drie gynaecologen, een klinisch seksuoloog en tantrica bespreken drie revolutionaire behandelingen down-under. “Veel vrouwen hebben na de injectie minder of zelfs geen glijmiddel nodig.”