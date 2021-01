“Zelfs miljonairs gaan hypotheeklening aan voor hun stulpje”: onze bankexpert bekijkt of je woonkrediet vervroegd afbetalen interessant kan zijn

Hoe bespaar je je geliefden een financiële kater na je overlijden? “Een schenking kan goedkoop zijn, maar ook heel duur worden”

11 december Covid-19 doet sommigen van ons nadenken over hoe we onze partner en/of kinderen financieel kunnen beschermen, als we plots zouden overlijden. Niet alleen kunnen de successierechten hoog oplopen, als overblijvende partner kan je vaak dezelfde levensstandaard niet aanhouden. Het geeft een veilig gevoel te weten dat je gezin of je nazaten niet achterblijven met een financiële kater. Onze geldexpert Véronique Goossens legt uit hoe je voor relatief kleine bedragen grote risico’s indekt voor wie je lief is. “Want veel mensen betalen wel vaak jarenlang een dure omniumverzekering voor hun auto, maar overwegen geen vergelijkbaar bedrag voor hun nabestaanden.”