“Zelfonderzoek en je geregeld laten onderzoeken vormen de beste preventie”: specialisten geven advies over de meest voorkomende kankers

Is gewone koemelk écht ongezond? En zijn plantaardi­ge varianten dan zoveel beter? Diëtiste Celien Rombouts geeft voor eens en altijd de antwoorden

Melk is goed voor elk. Of dat kregen we vroeger toch altijd te horen. Vandaag vinden we ook plantaardige ‘melk’ op basis van soja, amandelen, erwten of zelfs aardappelen in de supermarkt. Zijn die zoveel gezonder? Is de soja die erin zit niet kankerverwekkend? En hoe schuim je een perfecte latte met plantaardige melk? We vroegen het aan diëtiste Celien Rombouts: “Eiwitten geven een verzadigd gevoel, maar niet alle soorten melk bevatten dat voldoende.”

3 februari