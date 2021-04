Zelf gember of citroengras kweken? Deze exotische groenten en kruiden uit de supermarkt tover je gemakkelijk om tot plant

Na 'Erfgenaam Gezocht': is een schenking interessan­ter voor je belastin­gen dan erven? Belasting­ex­pert licht toe

21 april In ‘Erfgenaam Gezocht’ werd gisteren nog maar eens pijnlijk duidelijk hoeveel geld er gaat naar Vadertje Staat als iemand komt te overlijden, via de (huizenhoge) erfbelastingen in ons land. Is het in dat opzicht interessanter om nog bij leven (een deel van) je bezittingen te schenken? Belastingexpert Michel Maus ontwart het fiscale kluwen.