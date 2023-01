Zeker zijn van een plek op het Kazou-vakantiekamp? Bekijk hier hoe je het aanpakt

Spaargids.be Laat je fitnessa­bon­ne­ment een stukje terugbeta­len: op deze tussenkom­sten kan je rekenen bij de verschil­len­de mutualitei­ten

Is meer sporten één van jouw goede voornemens voor 2023? Misschien kan je ziekenfonds je dan helpen om je effectief in beweging te krijgen. Waarop kan je rekenen bij je mutualiteit? En zijn er extra tegemoetkomingen mogelijk via de overheid? Spaargids.be zocht het uit.

9:20