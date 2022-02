Zeggen vrouwen altijd als eerste “Ik hou van jou”? Onze wetenschapsexpert legt uit of dit klopt

Valentijn is weer voorbij en daarmee ook de zoektocht naar originele manieren om “ik hou van jou" te zeggen. Maar wat betekenen die woorden eigenlijk en wat zeggen ze over je relatie? En wat is liefde juist? Martijn Peters, onze wetenschapsexpert, gaat voor ons dieper in op dit eeuwenoude thema.

Martijn: “We weten eigenlijk niet zoveel van liefde. Je zou het kunnen beschrijven als een onbeheersbare emotionele ervaring aangestuurd door het onderbewuste deel van onze hersenen.” Maar wat we wel al weten is dat een structuur in onze hersenen genaamd de hypothalamus alles wat met liefde te maken heeft regelt. Deze hypothalamus staat in voor 3 aspecten die los van elkaar of samen deel uitmaken van deze complexe emotie: lust, aantrekking en hechting.

“Bij lust stimuleert de hypothalamus de productie van testosteron en oestrogeen in het lichaam. Daarnaast is er ook aantrekking, waarbij het beloningssysteem in onze hersenen activeert. Hierdoor stijgt het niveau van dopamine en noradrenaline, en daalt de stof serotonine.” Het resultaat is die typische bedwelmende, soms haast obsessieve verliefdheid, die zoveel films en liedjes beschrijven. Martijn voegt toe: “Aantrekking onderdrukt samen met lust onze prefrontale cortex, die verantwoordelijk is voor ons rationele gedrag en kritisch denken.” Kortom, we doen domme dingen voor en door liefde.

En tot slot is er ook nog hechting. Dit onderdeel speelt vooral een belangrijke rol in langetermijnrelaties. Hierbij wordt oxytocine aangemaakt, een hormoon met ook veel gezondheidsvoordelen dat instaat voor het gevoel van verbinding tussen ons en onze sociale contacten. Maar liefde heeft, zoals we allemaal weten, ook zijn negatieve kanten. “Een teveel aan dopamine en oxytocine kan zorgen voor irrationeel gedrag, overspel en jaloersheid,” aldus Martijn.

“Ik hou van jou”

En als we verliefd zijn, dan rollen de woorden “ik hou van jou" al wel eens over de lippen. Al was dat niet altijd zo het geval. Uit onderzoek blijkt dat “Ik hou van jou” zeggen om die gevoelens van liefde te uiten pas sinds het begin van de 20e eeuw voorkomt. Het was zelfs wachten op de opkomst van het feminisme en de vrije liefdessfeer van de sixties om van die vier luttele woorden ook een ingeburgerde uitdrukking te maken.

Wist je trouwens dat we ze het vaakst tegen onze ouders gebruiken, gevolgd door onze broers en zussen, grootouders en vrienden? Ons “lief” komt pas op de vijfde plaats, en een echtgeno(o)t(e) strandt zelfs op de tiende plaats, na huisdieren. “Ik hou van jou” gaat dus een heel stuk verder dan alleen de romantische liefde. En een interessant weetje, mensen durven deze veelbetekenende woorden sneller schrijven dan ze te zeggen.

Wie zegt het eerst?

Er bestaat bij zowel mannen als vrouwen de gedachte dat vrouwen romantischer zijn, sneller verliefd worden en dus als eerste in een relatie “ik hou van jou” zullen zeggen. Maar uit studies blijkt dat mannen net eerder verliefd worden en in 70% van de gevallen ook als eerste hun liefde betuigen. De reden? Vrouwen hebben een meer pragmatische en voorzichtige kijk op liefde.

Martijn: “Wie eenmaal ‘ik hou van jou’ heeft gezegd, kan dit niet meer ongedaan maken. Wetenschappers halen in hun studies aan dat er daarom tegenwoordig ook zoveel dubbelzinnigheid is in relaties; als je niet echt duidelijk maakt wat je wilt, kan je ook niet worden afgewezen. Daarnaast heeft de persoon die zich minder uitspreekt over de relatie ook de meeste macht, omdat dit betekent dat de andere persoon degene zich kwetsbaar moet opstellen. Maar er zijn ook nog heel wat andere factoren die een rol spelen. De sleutel is eigenlijk om iemand te vertellen dat je van hem of haar houdt zonder een specifieke reactie te verwachten of nodig te hebben. Dit statement dient vooral om jezelf, je gevoelens en je zelfvertrouwen een boost te geven!”

