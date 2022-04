“Ze kunnen heel lang zonder voedsel, waardoor het 6 maanden kan duren voor je ze opmerkt”: heb jij bedwantsen in huis en wat doe je eraan?

Bram (36) is al 14 jaar reisleider in Thailand: “Nu kun je als toerist écht de pracht van het land ontdekken, zonder over de koppen te moeten lopen”

De zoektocht naar een nieuwe uitdaging bracht Bram Van den Bossche (36) toevallig naar Thailand. Intussen woont en werkt hij er al veertien jaar. “Ik had geen idee of de job als reisleider en het land me zouden liggen, maar al snel bleek het de juiste keuze te zijn. Al was de coronapandemie heel zwaar voor de toeristische sector.”

8 april