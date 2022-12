Ze knagen alles kapot en verspreiden ziektes. Zo houd je muizen en ratten uit je huis: “Als een kat zou helpen, had ik al 40 jaar geen werk”

“Ze planten zich extreem snel voort, kunnen zich goed verstoppen en zijn alleseters”: zo kan je kakkerlak­ken toch voorkomen én bestrijden

We zien ze niet zo vaak, maar als we ze thuis aantreffen is het walgen, willen we er zo snel mogelijk vanaf en mag niemand het weten: kakkerlakken. Dat het taaie beestjes zijn, bewijst hun bestaansgeschiedenis. Ze zouden al meer dan 200 miljoen jaar op aarde gedijen. Om te ontdekken hoe je ze bestrijdt, contacteerden we Rentokil Pest Control BeLux, gespecialiseerd in de preventie, detectie en bestrijding van ongedierte. “Ze zijn dol op warme en vochtige omgevingen.”

4 augustus