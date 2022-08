“Ze gaan eerst met zijn allen op je hoofd zitten en steken dan allemaal tegelijk”: waar komen knijten vandaan en wat kan je eraan doen?

“Van het een op het andere moment voelde ik hoe mijn hele lichaam verlamd raakte”: Margriet (26) lijdt aan een onbekende, maar niet zo zeldzame ziekte

De Nederlandse Margriet Shein (26) komt nog maar heel weinig buiten. En als ze een wandelingetje om haar huis maakt, is het met helm, zonnebril en koptelefoon op om prikkels te vermijden. FNS heeft Margriet in zijn greep. Het is een onbekende ziekte, hoewel er in Nederland 85.000 FNS-patiënten zijn. Bij Margriet werd de diagnose dan ook pas na vijf jaar gesteld.

9 augustus