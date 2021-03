Zakgeld geven en klusjes laten doen: zo leert u uw kinderen de waarde van geld kennen

Wie op jonge leeftijd al bewust leert omgaan met geld, neemt als volwassene betere financiële beslissingen. Experts zijn het daarover eens, maar hoe doet u dat concreet als ouder? Wat zijn de do’s-and-don’ts bij jonge kinderen en waar steken tieners het meest van op?

Jonge kinderen

1. Zakgeld

De lagere school is een goede leeftijd om kinderen wekelijks een bedrag toe te stoppen. Begin bijvoorbeeld met een euro per week. Leg kinderen uit dat ze met die euro al iets zouden kunnen kopen, maar dat het belangrijk is om centen te sparen voor wanneer ze iets echt willen. Zo voelen ze meteen enige verantwoordelijkheid en leren ze dat geld effectief iets waard is. Een spaardoel kan heel interessant zijn in dat opzicht. Stel dat een kind droomt van een stuk speelgoed van 25 euro. Volg dan samen het proces op van hoe lang uw kind moet sparen alvorens dat droomspeeltje te kunnen kopen.

2. Hoeveel is een euro waard?

Een handig decor om uitleg te geven over geld is de supermarkt. Overloop bij bepaalde producten of ze meer of minder dan die euro zakgeld kosten. Uw kind zal leren dat alles zijn waarde heeft en dat bepaalde producten meer of minder dan de andere kosten. In de supermarkt verloopt alles tegenwoordig met de betaalkaart, dus dat kan nogal abstract overkomen voor een jong kind. Een volgende en meer visuele stap is dat u uw kind bij de bakker of slager zelf met contant geld laat betalen.

3. Winkeltje spelen

Minstens even interessant en tof is al spelend leren. Een speelgoedwinkeltje thuis, met kassa en speelgoedgeld, is een belangrijke leerschool voor het dagelijkse leven. Speel vooral mee als ouder. Bij het ‘winkelen’ kunt u discussiëren over prijzen, betalen en wisselgeld ontvangen. Ook gezelschapsspellen als Monopoly met fictief geld zijn zowel tof als financieel leerrijk.

Tieners

1. Klusjes

Een tiener in huis? Die kan u al extra klusjes laten doen tegen betaling. Het gras maaien, stofzuigen, de auto wassen en onkruid verwijderen. Het zijn maar enkele taken waar een tiener vlot mee kan helpen. Beloon uw tiener voor de klusjes die de meeste inspanning vergen. Zo leert hij of zij dat er moet gewerkt worden om centen te verdienen. Ongetwijfeld zal hij of zij twee keer nadenken over de besteding van dat zuurverdiende geld. Let er wel op dat u uw kind niet voor alles een loon gaat uitbetalen.

2. Studentenjob

De al wat oudere tieners kunnen binnenkort hopelijk weer op meer vakantiejobs rekenen. Moedig uw tiener in huis aan om ook buitenshuis centen te gaan verdienen. Bij studentenjobs komt er al wat meer geld tegelijkertijd af op uw kind. Begeleid hem of haar mee in de mogelijke stappen: van zelf een mooie beloning kopen waar ze hard voor hebben gewerkt tot een som opzijzetten voor later.

3. Praat

Tieners hebben vaak geen benul van wat het leven allemaal kost. Dat kunnen we ze ook niet verwijten als niemand ze iets vertelt. Geld hoeft geen taboe te zijn. Laat uw tiener regelmatig een kijkje nemen in de rekeningen en facturen van boodschappen, nutsvoorzieningen en zelfs de jaarlijkse vakantie. ALs u als gezin moet besparen, leg dan uit aan een tiener waarom dat nodig is. Als ouder hebt u een voorbeeldrol op vele vlakken. Geld is daar zeker een van.

