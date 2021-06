Wordt je Windows-laptop steeds trager? Met deze vijf tips los je dat op

Hoe ouder je Windows-laptop wordt, hoe trager hij zal beginnen werken. Toch is het niet altijd nodig om een nieuw toestel aan te schaffen. Onze techredacteur verzamelde vijf tips om er weer wat tempo in te krijgen.

1. Verwijder de opstartsoftware

Hoe meer apps er tegelijkertijd opstarten met je besturingssysteem, hoe trager je laptop zal werken. Kijk om te beginnen eens naar het systeemvak, aan de rechterkant van je systeembalk onderaan: daar staat alles wat er tegelijkertijd met Windows draait. Met de rechter muisknop kan je hier apps verwijderen. Ook in je opstartprogramma’s kun je wieden: klik met de rechter muisknop op je taakbalk op Taakbeheer te openen, en kies vervolgens het tabblaadje Opstarten. Daar verwijder je gewoon dingen die niet meer absoluut nodig zijn om meteen mee met Windows op te starten.

2. Koop extra werkgeheugen

Een van de manieren waarop je iedere computer sneller doet gaan, is door het toevoegen van extra werkgeheugen of RAM (random access memory). Hoe meer je daarvan in je toestel hebt zitten, hoe meer informatie de interne hardware tijdelijk kan wegzetten om snel te bewerken. De huidige standaard voor RAM wordt ondertussen 16 gigabyte, maar sommige ‘latjes’ gaan veel verder dan dat. Je kan zo’n nieuw latje kopen en het bestaande vervangen. Daarvoor moet je wel je laptop openschroeven (zet hem wel eerst uit!), maar het vervangen van die RAM-module is makkelijker dan je denkt. De huidige RAM-module zit meestal vast met twee clipjes, die je even moet losmaken voordat je het latje eruit kunt halen. Vervolgens schuif je het nieuwe latje erin, en klik je het weer vast, weer dichtschroeven en klaar! Bij de nieuwe opstart van je laptop zou Windows het nieuwe geheugen automatisch moeten herkennen.

Zoek je nog een extra werkgeheugen? Dit zijn onze aanraders:

Budgetproof: Crucial 16GB DDR3-1600 CL11 Sodimm kit - vanaf 82,90 euro

Volledig scherm Crucial 16GB DDR3-1600 CL11 Sodimm kit © Hardware.Info

Van uitstekende kwaliteit: Kingston HyperX Impact - vanaf 111,13 euro

Volledig scherm © Kingston

3. Weg met ‘bloatware’

Een goede, eenvoudige manier om je laptop weer wat sneller te maken, is ongebruikte software – zogeheten ‘bloatware’ die mee voorgeïnstalleerd komt op het toestel wanneer je het nieuw hebt gekocht, maar ook gewoon apps die je al lang niet meer gebruikt - wegwerken. Op een Windows-toestel ga je naar het configuratiescherm en kies je Programma’s. Je komt op een lijst van al je software terecht, waarbij ieder programma een knop ‘verwijderen’ vertoont wanneer je het aanklikt. Maak je gewoon af van onnodige apps, en je zult merken dat je toestel sneller zal gaan: heel wat van die ongebruikte apps hebben processen op de achtergrond lopen.2 / Installeer een solid state drive

4. Koop een SSD

Als er nog een klassieke harde schijf in je laptop zit, versnel je het toestel aanzienlijk door die te vervangen door een solid state drive (ssd), in essentie een grote geheugenchip, die veel sneller werkt dan de bewegende magnetische schijf in een harddisk. Voordat je die ssd koopt, kijk je best even na welk type van harde schijf je had zitten, maar meestal is het een 2,5 inch SATA (serial advanced technology attachment). Je hebt dan natuurlijk een ssd van hetzelfde formaat en type nodig. En ja, je moet ook hiervoor je laptop openschroeven, maar net als bij het vervangen van je ram-geheugen is het makkelijker dan je denkt om dat schijfje te vervangen. Maak op voorhand wel een reservekopie van de inhoud.

Zoek je nog een SSD-schijf? Dit zijn onze aanraders:

Budgetproof: Crucial MX500 500GB - vanaf 60,90 euro

Volledig scherm Crucial © Hardware.Info

Middenmoot: Samsung 870 Evo 1TB

Volledig scherm Samsung 870 Evo 1TB © Hardware.Info

Van uitstekende kwaliteit: Seagate IronWolf 125 SSD 1 TB - vanaf 159,37 euro

Volledig scherm Seagate IronWolf 125 SSD 1TB © Hardware.Info

5. Poets je systeem op

Hoe langer je met een Windows-laptop werkt, hoe meer tijdelijke bestanden er in je systeem blijven hangen. Wat ook weer zal resulteren in een vertraagde werking. Ga onder je systeeminstellingen naar ‘Opslag’ en selecteer je harde schijf, vervolgens kies je bij ‘tijdelijke bestanden’ alles wat weg mag. Naast je echte tijdelijke bestanden kun hier ook in enkele kliks je downloadmap en je prullenbak leegmaken.

