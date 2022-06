Wordt discgolf het nieuwe padel? “Er komen 5 nieuwe sportvelden bij per dag”

Recent opende in Putte nog een nieuw parcours, en in Wilrijk zag de eerste Vlaamse discgolfclub ‘Zuidrand’ in februari het levenslicht. Toch even twee keer lezen: het gaat niet om discogolf, maar om discgolf, zonder ‘o’. Het is een sport die je speelt met een vliegende schijf en die over de hele wereld aan populariteit wilt. Wat zijn de spelregels en waarom is het zo leuk? Wij vroegen het aan Thomas Vankrunkelsven, bestuurslid bij de Belgische Disc Golf Commissie en zelf actief in competities.