Worden we binnenkort allemaal 125 jaar oud? “We kennen de 9 belangrijkste oorzaken van veroudering en er bestaan al producten die dat tegenhouden”

7 voedings­mid­de­len die volgens voedings­des­kun­di­ge veroude­ring afremmen: “Tal van 100-jarigen roemen eieren als hun geheim ingrediënt”

Belgen worden gemiddeld zo’n 26 jaar ouder dan een eeuw geleden, maar toch doen we dat niet altijd in goede gezondheid. “Hoe we verouderen, is voor 49 procent genetisch bepaald. De overige 51 procent is het gevolg van omgevingsfactoren zoals voeding: dat kraakt of maakt je gezondheid”, stelt Eric De Maerteleire, bio-ingenieur en doctor in de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen. Welke voedingsmiddelen helpen dan tegen veroudering?

23 september