Word buur van Albert en Paola in Grasse met deze villa van 10 miljoen (inclusief riant zwembad van 24 meter)

Nog maar eens een record: elke dag kopen 13,8 Belgen een Spaanse casa

In 2022 werd nog maar pas een historisch record gevestigd van het aantal Belgen dat een tweede verblijf in Spanje kocht, maar dat ligt alweer aan diggelen. Uit officiële cijfers blijkt dat er tijdens de eerste drie maanden van dit jaar elke dag 13,8 landgenoten voor een casa in de zon kozen. “Een nieuwbouw kopen in Spanje is volstrekt veilig op voorwaarde dat je een paar regeltjes volgt”, zegt makelaar Leen Vermeulen van Hip Estates.