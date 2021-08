Woonlening vervroegd aflossen: een goed idee?

Sparen Banken weren woonkre­diet op lange termijn: hoe interes­sant is het voor jou?

16 augustus Een woonkrediet met een looptijd van dertig jaar spreidt het maandelijkse afbetalingsbedrag in de tijd. Dat zou de woondroom van kopers met een beperkt budget toegankelijker moeten maken. In de realiteit ziet het plaatje er minder rooskleurig uit. Waar sommige banken langlopende kredieten niet eens in hun tarieffiches opnemen, zorgen de hoge rentevoeten bij andere spelers voor een afschrikkend effect. Spaargids.be gaat er dieper op in.