“Wonen op een golfdomein kan vanaf 127.000 euro”: is een tweede verblijf in Hongarije, Bulgarije of Polen iets voor jou?

Deze villa is zo'n halve eeuw oud, maar onderging een hele metamorfo­se: "Tuin en woning zijn als één geheel ontworpen”

13 september Elke week kijkt onze woonexpert Björn Cocquyt binnen in een bijzonder huis. Ken (40) en Ben (38) renoveerden een laagbouw uit de jaren 70 tot een moderne villa en legden de tuin opnieuw aan. In elke kamer is er een connectie tussen het huis en het groen. “Als we in de zetel of aan tafel zitten, ontdekken we altijd wel iets anders.”