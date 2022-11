Wonen in een watertoren: verloederde opslagtank veranderde in een wel heel bijzonder huis

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een huis in de buurt van het Engelse Norfolk.

Familie en vrienden keken raar op toen Dennis Pedersen hen vertelde dat hij voor amper 20.000 pond een tweede verblijf had gekocht. Hun verbazing werd er alleen maar groter op toen bleek dat het niet om een huis ging, maar om een oude watertoren. Die stond middenin de velden en in die idyllische omgeving zag Pedersen zichzelf al helemaal tot rust komen. Maar voor het zover was, moest er eerst een berg werk verzet worden.

Volledig scherm . © Taran Wilkhu

Alleen al het verkrijgen van een vergunning bleek niet evident, ook al was de toren er slecht aan toe en stond hij te verloederen. Met behulp van architect Mike Tonkin lukte het toch. Die tekende een ontwerp dat de bestaande constructie als basis gebruikte met daarbij ook een uitbreiding met een toren van hout.

Volledig scherm . © Taran Wilkhu

Volledig scherm . © Taran Wilkhu

Volledig scherm . © Taran Wilkhu

Elke ruimte heeft een specifieke relatie met de omgeving. In het noorden is een volledig glazen gedeelte gemaakt dat wegkijkt van het dorp, maar in interactie gaat met de natuur. De leefruimte met open keuken werd ondergebracht in de vroegere opslagtank. Het roestige gietzijer van de wanden zorgt er voor een bijzondere aanblik. Ook elders zijn nog originele elementen zichtbaar.

Zo zijn de stukken die uit de tank werden gesneden om een sleufvenster te creëren gebruikt om een patio te maken. Trekstangen doen nu dienst als trapbalustrades. Ook voor nieuwe toevoegingen werd eerst gezocht naar recuperatiematerialen. De slaapkamers zijn eigenlijk boxen opgetrokken uit cross laminated timber (CLT), hout dat bestaat uit kruiselings gelijmde lamellen. Op die manier behoudt de constructie haar basic look van weleer.

Volledig scherm . © Taran Wilkhu

Volledig scherm . © Taran Wilkhu

Volledig scherm . © Taran Wilkhu

Het project is mee opgenomen in een boek vol reconversies: van staalfabriek tot kantoor, van warenhuis tot hotel, van lingerie-atelier tot woning, … ‘Building for Change, The Architecture of Creative Reuse’ telt 256 pagina’s, kost 50 euro en wordt uitgegeven door Gestalten. Bestellen kan hier.

Volledig scherm . © Taschen