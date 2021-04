Wonen in een camper: ervaringsdeskundige legt uit wat de regels zijn en met welke kosten je rekening moet houden

Volgens deze expert moeten we allemaal meer leren vertrouwen op onze intuïtie: “Je neemt vanzelf de juiste beslissin­gen”

17 april Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: Jos Pauwels, doctor in de agogische wetenschappen. Ons zesde zintuig, ons buikgevoel, ons instinct. Wat is nu precies dat gevoel dat intuïtie heet? Pauwels onderzocht het en legt uit hoe je het beter kan leren te gebruiken. “Wie zijn intuïtie goed ontwikkelt, voelt een trekkracht in het leven. Zal ik die job aannemen? Zal ik verhuizen? Je kiest juist en bewandelt een schijnbaar vanzelfsprekend pad.”