Woelige tijden op de energiemarkt: zo liggen de kaarten voor de leveranciers vandaag

De Vlaamse energieregulator VREG voorziet maandelijks een update van de marktaandelen van de verschillende energieleveranciers. Omwille van de invoering van een nieuw facturatiesysteem bleef de actualisatie van de cijfers enkele maanden achterwege. Gezien de woelige tijden op de energiemarkt, was het maar de vraag welke bewegingen zich in tussentijd hadden voltrokken.

Top drie ongewijzigd

Wanneer we ons toespitsen op de elektriciteitsmarkt, dan stellen we vast dat de voorbije volatiele maanden de kaarten niet grondig dooreen hebben geschud. Engie blijft met een marktaandeel van 39,82% onbetwist marktleider, gevolgd door Luminus (24,94%) en Eneco (12,11%). Binnen de top drie rijft Luminus tussen oktober 2021 en maart 2022 met een toename van bijna 67.000 toegangspunten het hoogste aantal nieuwe klanten binnen. Kijken we wat verder in het lijstje, dan stellen we vast dat Mega ruim één procent marktaandeel inlevert, goed voor ongeveer 38.000 toegangspunten, en daarmee afklokt op 4,26% marktaandeel.