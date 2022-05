“Winsten uit speculatie met bitcoins of NFT’s vermeld je bij code 1440": onze fiscaal expert legt uit hoe je het meeste haalt uit je belastingen

Belasting­ex­pert waarschuwt voor fiscale gevolgen van beleggen in bitcoins: "Als je veel transac­ties uitvoert, zullen je inkomsten beschouwd worden als beroepsin­ko­men"

De handel in virtuele of cryptomunten, waaronder de bitcoin, is hotter dan ooit. Afgelopen jaar ontstond zelfs een fameuze beleggershype. Daardoor is de waarde van bitcoin op een half jaar tijd met 350 procent gestegen en eind februari 2021 is bitcoin voor het eerst uitgestegen boven de waarde van 60.000 dollar, of zo’n kleine 50.000 euro. Maar wat als je zelf in bitcoin gaat beleggen en je na verloop van tijd je virtuele munt met een mooie meerwaarde kan gaan verkopen? Word je dan belast op je winst of niet? Onze fiscaal expert Michel Maus ontwart het fiscale kluwen.

27 april