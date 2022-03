Wim Lybaert vertelt hoe je zelf erwten kweekt: “Er zijn geen gemakkelijkere groenten om te zaaien”

HLN Shop“Dat groenten kweken simpel is, daar ben ik meer van overtuigd dan vroeger ”, aldus Wim Lybaert. In zijn boek ‘In de moestuin’ legt de televisiemaker uit hoe je tuinieren in de vingers krijgt. Vandaag vertelt hij aan HLN Shop hoe je zelf erwten kweekt.

Tuinieren kan ontzettend ingewikkeld zijn, met zaaischema’s en logboeken, maar het kan ook uiterst eenvoudig met maar een paar groenten in een verhoogde bak of aardbeien in potten. Iedereen die iets kweekt, is een moestuinier, of het nu trosbessen, één pot tijm of twintig soorten aardappelen zijn. Niemand zou de dwang mogen voelen om een reusachtige moestuin te hebben met alles erin wat je maar kan bedenken. Dat mag, die veelheid, als je dat graag doet en het je geen stress bezorgt. Maar ook in een piepkleine moestuin zal altijd wel iets groeien. En als je vervolgens op een dag vaststelt dat je niet alleen groenten, maar ook een gelukkige moestuinier hebt gekweekt, dan ben ik ook gelukkig.

Feiten over erwten

• Erwten groeien alleen in het voorjaar, snel en gemakkelijk. Je zaait ze best in maart of april. Oogsten doe je in juni.

• Er zijn erwtenplanten in alle hoogtes en breedtes, kleuren en soorten

• De smaak van eigen erwtjes is de beste reden om ze te kweken

• Plantafstand in de rij: 5 cm

• Plantafstand tussen de rijen: 50 tot 100 cm

Hoe zaai je erwten?

Er zijn geen gemakkelijkere groenten om te zaaien dan erwten. Zelfs late vorst is geen enkel probleem: daar is een erwt tegen bestand.

Leg je erwten een paar dagen op de bodem van een potje waarin je het water ongeveer 2 mm hoog laat komen. Na ongeveer drie dagen zullen de erwten al kiemen: er steken witgroene sprietjes uit.

Plaats de gekiemde erwten ongeveer 2 cm diep in de grond, met het kiemscheutje omhoog, en ongeveer vier erwtjes per potje van 9 cm diameter. Geef voldoende water. Tegen april zullen je plantjes 10 cm hoog zijn en kan je ze buiten uitplanten. Voor het uitplanten maak je een geul die ongeveer even breed en diep is als de potjes. Elk kluitje mag de grond in zoals het uit het potje komt. Terwijl de pas gekiemde en pas gezaaide erwten dan nog aan hun groei moeten beginnen, hebben deze plantjes al heel wat weken voorsprong.

Hoe verzorg je je planten?

Je hebt klimmers en struikerwten. Welke soort je hebt, staat duidelijk op je pakje zaad. De klimmers kunnen 1 tot 2 meter hoog worden en hebben een basis nodig om tegen te groeien. Steek links en rechts van de plantgeul een hoge stok in de grond om daar een stukje afsluiting (kippengaas, kastanjeomheining, enzovoort) of touwen aan vast te maken.

Struikerwten worden meestal maar een halve meter hoog. Plaats afgevallen takjes en mooi vertakt snoeihout tussen de jonge planten om het tere groen te beschermen. Zo houd je ook de houtduiven op een afstand van het lekkere erwtengroen.

Vergeet niet dat erwten graag water lusten, zeker wanneer de eerste bloemetjes ontstaan. Wie op zandgrond werkt, moet zijn planten dan zeker water geven, maar ook andere moestuiniers houden het weerbericht in de gaten: tijdens droge weken snakt je plant naar extra vocht en geef je regelmatig water.

Hoe oogst je erwten?

De oogst verloopt vrij vanzelfsprekend: als je door de peulen heen iets voelt wat de grootte van een erwt heeft, dan is de erwt oogstklaar. De echte smaak van de lente zit in een vers, knapperig, niet al te groot erwtje. Je plukt er alleen de rijpe peulen van af. Meer nog: hoe meer je oogst, hoe meer bloemen - en dus nieuwe erwten - de plant zal vormen.

Welke erwten koop je best?

• Wonder van Kelvedon: Erwten staan gelijk aan de lente. Vers geplukt zijn ze zoet en op hun lekkerst. Dit ras doperwten krijgt nauwelijks te maken met ziekten of plagen. Pluk elke dag, want hoe meer je plukt, hoe meer de plant bloeit en nieuwe erwtjes geeft.

• Sweet Horizon: Deze sluimererwten, ook wel peultjes of mangetouts genoemd, eet je in hun geheel. Hoe meer je plukt, hoe meer ze bloeien en nieuwe peulen geven. Gewoon kort gewokt in de pan vind ik ze het lekkerst. Dit ras wordt 1,5 à 2 m hoog.

Op zoek naar meer moestuintips? ‘In de moestuin’ is nu verkrijgbaar in HLN Shop.

