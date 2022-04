Wim Lybaert verklapt hoe je een weelderige kruidentuin aanlegt: “Iedere soort vraagt een eigen verzorging”

HLN ShopNiets lekkerder dan huisbereide voorjaarsgerechten, op smaak gebracht met kruiden uit eigen hof. Een kruidentuin waar je je favoriete kruiden maar uit te plukken hebt, is niet alleen handig, het is ook helemaal niet moeilijk om te realiseren. Staan jouw plantjes er verpieterd bij, is dat buiten de tips van Wim Lybaert gerekend. De moestuinexpert bezorgde HLN Shop een handvol raad waarmee je zelf een kruidentuin aanlegt én in topvorm houdt.

De gekende televisiemaker en plantenexpert bracht zopas een vierde boek uit: ‘In de moestuin met Wim Lybaert’. Met deze nieuwe publicatie staat Lybaert zowel gevorderden als beginners bij met een hoop praktische tips. Hij voorziet een uitgebreide handleiding bij meer dan 50 groentesoorten en besteedt eveneens aandacht aan het telen van fruit en kruiden.



1. De juiste aanpak

Wim Lybaert: “Over het algemeen kan je kruiden opdelen in twee soorten, die elk om een aparte verzorging vragen. Enerzijds zijn er de groene kruiden, zoals peterselie, bieslook, basilicum en koriander, en anderzijds heb je de houtachtige of mediterrane kruiden. Denk aan tijm, rozemarijn, oregano en salie. De groene kruiden hebben een vruchtbare grond nodig, waar mediterrane kruiden een armere, droge bodem verkiezen. Die laatste hebben niet veel water nodig en je krijgt ze bijna niet kapot. Ze overwinteren en groeien het jaar nadien gewoon weer verder.”

2. Véél zonlicht

“Beide soorten kruiden houden echter van zonlicht. Net zoals groenten veel uren zon nodig hebben om goed te groeien, zullen je kruiden het ook beter doen naarmate ze meer zonlicht vangen.”

Quote Zoals een paard een andere verzorging behoeft dan een hond, vragen de meeste planten ook om een specifieke behande­ling Wim Lybaert

3. Kweken in potten

“Zoals in de dierenwereld een paard bijvoorbeeld een andere verzorging behoeft dan een hond, vragen de meeste planten ook om een specifieke behandeling. De groenten en kruiden die we eten komen ook van overal ter wereld en hebben zich in de loop der tijden aangepast aan uiteenlopende klimaattypes. Voor alle kruiden geldt echter dat je ze gemakkelijk in potten kan houden. In sommige gevallen geniet dit zelfs de voorkeur. Tijm kan in kleigrond bijvoorbeeld verzuipen, waar dit in een pot met een gat in de bodem onmogelijk zal zijn.”

“Ook munt raad ik aan in pot te kweken, want in volle grond verlies je al snel de controle en groeit er na een paar jaar overal munt in je tuin. Het is een geval apart. In de winter sterft de muntplant af, maar de wortel overleeft en groeit onder de grond door om in de lente weer op te schieten. Je hebt trouwens enorm veel soorten munt. Voor culinaire doeleinden, gaat er naar mijn mening niets boven Marokkaanse munt.”

Volledig scherm Munt is een geval apart. Om te vermijden dat het gaat woekeren, kweek je het best in een pot. © Getty Images

4. Regelmatig knippen

“Dé truc voor een geslaagde kruidentuin is de planten veel te knippen. Hoe meer je oogst, hoe meer de planten zullen groeien! Een plantje dat je veel bijknipt, zal de hele zomer blijven geven. De meeste kruiden knip je bij de stengel af, maar bij tijm zit dat bijvoorbeeld weer anders. Daar mag je niet te diep knippen, er moeten nog blaadjes aan de takken blijven, of ze sterven af.”

Quote Ik maak veel pesto met mijn basilicu­moogst in de zomer, die ik dan invries zodat ik er ook in de winter nog van kan genieten. Wim Lybaert

5. Gebruik plantjes van de supermarkt

“Veel kruiden kan je gemakkelijk zelf zaaien. Met tropische soorten zoals basilicum moet je wel nog wachten tot begin mei, want die kunnen niet tegen de kou. Maar wil je deze stap overslaan, kan je gerust ook een kruidentuin aanleggen met plantjes die je koopt in de winkel. Verpot ze dan wel onmiddellijk als je thuiskomt. Trek de wortels een beetje uit elkaar en geef ze een grotere pot met een diameter van 20 à 25 cm.”

“Peterselie en bieslook zijn gemakkelijke kruiden die je het hele jaar buiten kunt laten staan. Bieslook verdwijnt in de winter maar komt ieder jaar terug op. Ook tijm en rozemarijn zijn heel simpel en gaan jaren mee. Ik heb een rozemarijn die al twee verhuizen heeft meegemaakt. Maar ook oregano, salie, marjolein, dragon en munt heb ik altijd staan en zijn echte aanraders.”

6. Benut je vriezer

“Basilicum verdraagt enkel in de zomer de Belgische buitentemperaturen. Gedurende de overige acht maanden gedijt het echter perfect in de keuken. Kweek je zelf kruiden, kan ook een vriezer zijn nut bewijzen. Ik maak bijvoorbeeld altijd veel pesto met mijn basilicumoogst in de zomer, die ik dan invries zodat ik er ook in de winter nog van kan genieten. De kaas laat je dan best achterwege en voeg je bij gebruik pas toe.”

