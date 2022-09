Wild wonder uitgeroepen tot kleur van 2023

“Je mag het draaien of keren, Moeder Aarde heeft altijd het laatste woord. De natuur bepaalt mee hoe we ons voelen en de voorbije jaren bepaalt ze ook de trends. Het belang van duurzaamheid en ecologie, biophilic design, organische vormen, natuurlijke kleuren en materialen... Van maatschappelijke trends tot design, alles en iedereen grijpt terug naar ons oerinstinct. De jacht op meer natuur in ons leven is begonnen. Dat alles brengen we nu samen in Wild Wonder”, klinkt het.



Wild Wonder is een korenkleurige, positieve en natuurlijke tint. “Het draait om het gevoel en de magie van de natuur te vertalen naar onze interieurs. De natuur is goud waard, ook in onze huizen. We voelen ons goed in ruimtes waaruit we energie kunnen halen.”