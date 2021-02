Wil je starten in de retail? Deze eigenschappen moet je hebben volgens hr-verantwoordelijken

Hands-on

“Welk diploma iemand heeft speelt voor ons geen rol. Ook ervaring in de verkoop is geen must”, vertelt Thierry Vermeire, HR Country Manager bij Action. “Waar wij wel veel belang aan hechten, is de match met onze bedrijfswaarden. Discipline, respect, teamspirit en een ‘getting things done’-mentaliteit, daar zijn we naar op zoek. Als je in de verkoop wil werken moet je niet bang zijn om de handen uit de mouwen te steken, verantwoordelijkheid op te nemen en diverse taken tot een goed einde te brengen. Je durven uitspreken is ook een voordeel. Als je dingen durft aankaarten die volgens jou beter kunnen, wordt dat erg geapprecieerd.”

Leergierig

“We bieden heel wat kansen om bij te leren en op te klimmen. Zo hebben we naast winkelmedewerkers, assistent-winkelverantwoordelijken en winkelverantwoordelijken in België ook 14 regioverantwoordelijken. Zij hebben meerdere Action-winkels onder hun hoede. 10 van hen zijn onderaan de ladder gestart en intern doorgegroeid”, vervolgt Vermeire. “Sollicitanten die leergierig zijn, hebben een streepje voor.”

Communicatief

Ook als je bij Colruyt Group solliciteert is je diploma of eventuele verkoopervaring van ondergeschikt belang. “Uit je motivatiebrief moet vooral blijken dat je bewust voor een job in de verkoop kiest”, vindt hr-verantwoordelijke Nathalie De Geyter. “Daarnaast zijn goede communicatieve vaardigheden een must. Je werkt namelijk continu samen met collega’s, of je nu rekken vult, aan de kassa staat of achter de schermen bezig bent. En je wordt de hele dag door aangesproken door klanten. Heb je vroeger in een studentenvereniging gezeten, was je actief in een sportclub of heb je andere jobs uitgeoefend met veel sociaal contact, geef dat zeker aan tijdens je sollicitatie.”

Probleemoplossend

“Daarnaast verwachten we van onze medewerkers dat ze autonoom kunnen werken”, zegt De Geyter. “Als een klant je benadert moet de vraag om een eerder aangekocht product te ruilen of terug te betalen, moet je in staat zijn om zelf te beslissen of je daarop ingaat. Probleemoplossend denken moet echt in jou zitten. Al groei je daar uiteraard in. In het begin zal je zeker meer ondersteuning krijgen. Naast coaching on the job kan je trouwens diverse interne trajecten volgen om bepaalde vaardigheden extra te trainen en op termijn door te groeien naar een leidinggevende functie.”

Empathisch

Sabine De Vriendt, hr-verantwoordelijke bij Weba Gent, verwacht vooral een flinke dosis empathie van kandidaat-verkopers. “Eigenlijk moet je als winkelmedewerker steeds in je achterhoofd houden hoe jij je voelt wanneer je zelf meubels komt halen. Als je een tafel koopt waarbij het blad en de poten afzonderlijk verpakt zitten, dan hoop je waarschijnlijk dat de verkoper je daarop wijst en zorgt dat je zeker alle onderdelen mee hebt. Je moet dus de reflex hebben om daaraan te denken. En stel dat een van de twee onderdelen achterblijft in het magazijn, dan zal je als klant waarschijnlijk minder blij zijn. Ook in zo’n situatie moet je als medewerker in staat zijn om je te verplaatsen in de koper, goed te luisteren en op een correcte manier te reageren.”

Taalvaardig

Kennis van de nieuwste interieurtrends is ook in een meubelwinkel niet noodzakelijk. “Klanten die bij ons komen winkelen hebben meestal een goed idee van wat ze willen. Bovendien valt er over smaken en kleuren niet te discussiëren. Je eigen ideeën geven is dus niet aangewezen”, legt De Vriendt uit. “Wie feeling heeft voor interieur krijgt uiteraard wel de kans om te helpen bij de meubelopstellingen in de winkel. Ongeacht je functie, want ook administratieve profielen springen al eens bij in de verkoop of de toonzaal als het nodig is. Een veel grotere troef is talenkennis. Best veel klanten zijn anderstalig. Je Frans bijvoorbeeld moet niet perfect zijn, maar als je het kunt en durft te spreken ben je hier erg welkom.”

