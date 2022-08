Wil je originele foto’s maken? Deze prachtige wolkenformaties kan je spotten als het dondert en bliksemt

Maar je kijkt best ook eens omhoog als een onweerswolk nadert of wegtrekt. Want je maakt bijvoorbeeld kans om ‘mammatuswolken’ te spotten. Deze bolvormige uitstulpingen ontstaan soms bij een stevige bui, meer bepaald door dalende luchtstromen in het aambeeld van een cumulonimbus. Het is trouwens aan hun vorm dat ze hun naam danken, want die is afgeleid van het Latijnse ‘mamma’ wat ‘uier’ of ‘borst’ betekent.