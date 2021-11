Wil je graaf of baron worden? “Reken maar op 2.000 à 3.000 euro kosten voor je eigen familiewapen”

PORTRET. Leopold Lippens (79), burgemees­ter van meest mondaine plek van het land: “Knokke is als het dorpje van Asterix. Omringd met jaloerse Romeinen, maar alleen wij hebben de toverdrank”

“Je ziet het zelf: ik ben niet dood, hé.” Dat zei Leopold graaf Lippens in december in Het Laatste Nieuws. Hij deed die uitspraak omdat het in de badstad gonsde van de geruchten over zijn overlijden. De legendarische burgemeester - sinds 1979 droeg hij de sjerp in de meest mondaine plek van het land - leed aan leukemie en was na anderhalve maand in het ziekenhuis terug thuis. Goed drie maanden later overleed Lippens, op z’n 79ste. Een portret van een flamboyante rebel.

26 februari