Wil je goed slapen? Dit moet je volgens experts wel en niet doen: “Een klein lampje in je slaapkamer kan je slaap al verstoren”

Misschien staat het bovenaan je lijstje met goede voornemens: goed slapen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Schaapjes tellen, muziek luisteren of voor het slapengaan nog een slaapmutsje nemen? Of toch beter een warm bad? En welke dingen doe je beter niet?

Eigenlijk zijn er drie factoren van belang voor een goede slaap, zegt slaapwetenschapper Merijn van der Laar, die het boek Slapen als een oermens schreef: omgevingsfactoren zoals licht en temperatuur, ontspanning en slaapdruk. “Waar je op moet letten is dat je overdag voldoende daglicht krijgt. Daglicht geeft vaak minimaal vijftien keer zoveel licht als kantoorlicht. En dat is belangrijk voor je biologische klok.”

Probeer dus overdag genoeg daglicht te krijgen en pas’ s avonds op met felle lichtbronnen. Volgens Van der Laar kan een klein lampje in je slaapkamer je slaap al verstoren. “Zorg er dus voor dat ’s nachts alle lichtbronnen of lampjes van opladers zijn uitgeschakeld.”

Raam open of sokken aan?

Sommige mensen zweren bij slapen met het raam open terwijl anderen liever met sokken aan slapen. Temperatuur is van invloed op je slaapkwaliteit, aldus Van der Laar. “Je zal beter kunnen slapen als je lichaam begint af te koelen. Zorg ervoor dat je slaapkamer niet te warm is en pas op met een warm bad voordat je naar bed gaat. Dat verstoort de optimale verhouding tussen de huidtemperatuur en kerntemperatuur.” Sokken in bed kunnen wel helpen om beter te slapen als je koude voeten hebt. “Een vuistregel is: hou je hoofd koel en je voeten warm.”

Zoals je lichaam tijd nodig heeft om wakker te worden, is het ook belangrijk dat je lichaam alvast in ruststand komt voordat je naar bed gaat, zegt Van der Laar. “Probeer twee uur voordat je gaat slapen geen zware maaltijd meer te eten en vermijd of beperk alcohol. Ook is het niet slim om net voordat je gaat slapen nog een intense work-out te plannen, zo komt je lichaam immers in een overprikkelde toestand terecht. Het is beter om rustig te wandelen.” En probeer ook geen emotionele gesprekken of heftige discussies te voeren vlak voor je naar bed gaat, zegt Van der Laar. “Zo komt je brein niet tot rust.”

Heb vertrouwen in jezelf

Iemand die maar al te goed weet wat je wel en niet moet doen om goed in slaap te vallen is ervaringsdeskundige Jelmer Jepsen. Hij schreef samen met somnoloog en psychiater Alexander van Daele het boek Nooit meer niet meer slapen.

Jepsen leed jarenlang aan chronische insomnie en geeft aan dat het voor mensen met slaapproblemen misschien voor de hand ligt om voor het slapen een wijntje te drinken, te blowen of een slaappil te nemen, maar dat je daar ver van weg moet blijven. “Alcohol, af en toe blowen of slaappillen hielpen mij op korte termijn om goed in slaap te vallen, maar uiteindelijk gaat het tegen je werken.” Jepsen geeft dan ook als tip dat je vertrouwen moet hebben in je eigen vermogen om te slapen.

Als we een nacht wat langer willen slapen, zijn we geneigd om extra vroeg naar bed te gaan, maar volgens Jepsen moet je daarmee oppassen: “Wat mij heeft geholpen is slaaprestrictie. Ik ging vaak al om half 10 naar bed omdat ik dacht: dan lig ik er maar in en vergroot ik mijn kans op slaap. Maar vaak lag ik dan uren wakker en werd ik alleen maar geïrriteerd omdat ik niet kon slapen.”

Bouw een ‘slaapschuld’ op

Onder begeleiding van somnoloog van Daele is Jepsen een langere periode elke avond om middernacht naar bed gegaan en om 7 uur weer opgestaan. “Zo reset je je slaap en bouw je een ‘slaapschuld’ op, waardoor je uiteindelijk weer makkelijker eerder naar bed kunt gaan.”

Slaapwetenschapper Van der Laar voegt eraan toe dat het inderdaad belangrijk is om op je slaapdruk te letten. “Pas dus op dat je niet te vroeg naar bed gaat en uren in bed tv gaat kijken. Dan ben je niet slaperig genoeg om in te slapen en lig je waarschijnlijk alleen maar langer te woelen.” Hij legt uit dat je lichaam gemiddeld twintig tot dertig minuten nodig heeft om in slaap te vallen.

