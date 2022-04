Wil je een job als secretariaatsmedewerker? Dit zijn de voordelen en het loon

Functietitel

De benaming ‘secretaresse’ is inmiddels helemaal uit de mode geraakt, wegens het gebrek aan genderneutraliteit. Bovendien is secretaris niet simpelweg de mannelijke vorm van secretaresse. Omdat er toch ook veel mannen de job uitoefenen, gebruikt de bedrijfswereld nu liever secretariaatsmedewerker, office manager of management-, directie- of persoonlijk assistent.

Wat is je takenpakket?

Hoe word je secretariaatsmedewerker?

Wat verdien je?

Administratief medewerkers verdienden in 2019 gemiddeld 3.257 euro bruto (Belgisch gemiddelde, Statbel), wat neerkomt op een nettoloon van om en bij 2.129 euro. Volgens de laatste gegevens van het Salariskompas gaat het concreet voor secretariaatsmedewerkers om gemiddeld 2.782 euro bruto of zo’n 1.930 euro netto per maand. Veel hangt hier ook af van de plaats van tewerkstelling; in Brussel liggen de lonen algemeen iets hoger dan in de rest van het land. En ook de sector waarin je werkt, speelt een rol. Een administratieve medewerker in de petrochemie of een financiële instelling verdient waarschijnlijk iets meer dan een collega die voor een meubelfabriek of in de bouw werkt.