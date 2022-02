Wil je een huis met opvallende architectuur verkopen? “Het komt er vooral op aan om het juiste publiek te bereiken”

In vergelijking met onze buurlanden zit er in de Belgische architectuur een pak meer verscheidenheid, maar over het algemeen zijn we toch heel braafjes en voorzichtig als het op bouwen aankomt. Bij een ritje door Vlaanderen kun je een tiental categorieën of stijlen onderscheiden waarin een woning onder te brengen. Ook al ijveren sommigen voor meer architecturale eenheid, er zijn gelukkig af en toe bouwers voor wie het wat creatiever mag, of ons woningpark was wel erg eentonig geweest,

Elk huis dat afwijkt van het traditionele lokt reacties uit. Dikwijls zijn die negatief, maar over smaak valt niet te twisten. Door hun uitgesproken uitzicht kunnen zulke woningen op minder interesse rekenen als ze op de immomarkt worden gebracht in vergelijking met een doorsneewoning in dezelfde staat. Maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Het komt erop aan om het juiste publiek te bereiken dat net op zoek is naar een vastgoed met een ‘smoel’.

Als verkoper is het daarom belangrijk om de juiste makelaar te kiezen. Veel kantoren nemen eender welke eigendom in portefeuille, maar andere focussen zich net op karakterhuizen. Omdat die makelaars een klantenbestand hebben dat ze meteen kunnen aanspreken, is het zeker niet zo dat markante woningen langer te koop staan. Hun bijzondere architectuur maakt ze voor geïnteresseerde kopers uniek, en daardoor zijn ze vaak net bereid om meer te betalen. Doorgaans krijg je er als koper een concept bovenop dat beter in elkaar zit, omdat er architecturaal grondiger over nagedacht is.

