Wil je een centje bijverdienen? Deze jobs kan je combineren met een vast contract

Zou je graag een financiële buffer creëren nu de kinderen binnenkort op kot gaan? Wil je sparen voor een verbouwing? Of heb je nood aan meer sociaal contact na je gewone werkuren? Ga dan net als 208.000* andere Belgen voor een tweede job. Dankzij de ontelbare mogelijkheden vind je in no time een bijverdienste die bij je past. Jobat.be overloopt ze.

Zoek een flexi-job

Flexi-jobs werden eind 2015 in het leven geroepen om zwartwerk in sectoren als de horeca tegen te gaan. Maar wist je dat je ook kunt flexi-jobben bij een bakker, slager, kapper, schoonheidsinstituut of winkel? Het loon dat je krijgt wordt niet belast én je moet er geen sociale zekerheidsbijdragen op betalen. Bruto staat dus gelijk aan netto, waardoor deze manier van bijverdienen heel aantrekkelijk is. De enige voorwaarde is dat je minstens 4/5 moet werken bij een andere werkgever (gedurende de laatste drie kwartalen) of op pensioen moet zijn. Als je sociaal bent, goed met klanten kunt omgaan en geen administratieve rompslomp wil, is een flexi-job dus een uitstekende keuze.

Ga voor een tweede contract

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een flexi-job, of liggen de bijhorende functies je niet? Dan kan je ook perfect een tweede arbeidscontract aangaan bij een tweede werkgever. Zolang de jobs elkaar niet hinderen mag je zelfs op drie of meer plekken werken, wettelijk gezien staat daar geen limiet op. Als je werkschema het toelaat kun je op die manier bijvoorbeeld enkele uren of dagen per week bijklussen als pakweg poetshulp of magazijnier. Hou er wel rekening mee dat je verdienste als beroepsinkomen wordt aanzien, waardoor je gewoon sociale bijdragen en belastingen betaalt.

Teken in op een deelplatform

Lijkt het je wat bij te verdienen terwijl je aan je conditie werkt als fietskoerier of hondenuitlater? Of terwijl je mensen uit je buurt helpt als babysit, studiebegeleider of thuisoppas voor zorgbehoevenden? Dat kan anno 2021 via allerlei deelplatformen. Klus je bij via een erkend platform (zoals Deliveroo of Uber Eats), geniet je van een voordelig belastingtarief van 20% zolang je extra inkomsten onder de grens van 6.390 euro per jaar blijven. Ga je over die grens, telt het volledige bedrag als beroepsinkomen en wordt het aan de volle pot belast. Een goede boekhouding is dus een must als je onaangename verrassingen wil voorkomen.

Word zelfstandige

Als je de touwtjes in eigen handen wil houden en zelf je werkuren, tarief, activiteiten en klanten wil bepalen, kun je natuurlijk ook zelfstandige worden in bijberoep. Webdesign, vertalen, elektriciteit, tuinonderhoud, als je er een beetje goed in bent kan je er een bloeiende business van maken. Bij een eigen zaak, zelfs in bijberoep, komen echter wel opstartkosten. En ook een inkomen is niet gegarandeerd. Twee keer nadenken voor je de sprong waagt is dus een must.

Bron: jobat.be en *Belgisch statistiekbureau Statbel.