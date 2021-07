Wil je een bod uitbrengen op een huis? Deze fouten moet je vermijden

In de eerste helft van het jaar steeg het aantal vastgoedtransacties in België met 30% in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Dat blijkt uit de Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Dit cijfer moet je enigszins relativeren, want door de lockdowns in 2020 viel de vastgoedmarkt even stil. Maar ook in vergelijking met het eerste half jaar van 2019 is er sprake van een stijging met 16,7%. De gemiddelde prijs van een woonhuis in Vlaanderen steeg in de eerste helft van 2021 met 5,1% tot 322.274 euro.

Volgens Fednot zit de vastgoedmarkt in een uitzonderlijke fase. De notarissen spreken van een ‘FOMO-effect’ (fear of missing out) dat deze stormloop veroorzaakt. Bovendien neemt het aantal biedingen boven de vraagprijs toe. “In het post-coronatijdperk komt dit véél vaker voor, omdat de vraag hoger is dan het aanbod. Zeker bij instapklare woningen met tuin”, zegt Pieter Allegaert van Century21.

Hoe kan je in deze omstandigheden het hoofd koel houden en fouten vermijden bij het uitbrengen van een bod? We overlopen de stappen die je moet volgen en de fouten waarvoor je moet opletten.

1. Stel kritische vragen over het huis en de prijs

Heb je je droomhuis gevonden? Stel de nodige kritische vragen om te voorkomen dat je een foute beslissing neemt. Waarom verkopen de eigenaars het bijvoorbeeld? “Iemand die ‘moet’ verkopen, heeft een zwakkere onderhandelingsmarge dan iemand die ‘misschien’ wel wil verkopen”, geeft Allegaert mee. Om te vermijden dat je te veel betaalt, kan het ook nuttig zijn om de prijzen in de omgeving te onderzoeken. Meer specifiek kan je kijken naar de prijs per vierkante meter in de buurt van je droomhuis. “Door vastgoed op een gelijke basis te vergelijken, kom je tot een goed zicht van de waarde van het huis”, stelt Allegaert. Als er bovendien veel huizen te koop staan kan dit ook nuttige informatie zijn: bij een overaanbod zal de prijs dalen. Wat de woonst zelf betreft, dien je na te gaan of er geen gebreken zijn. Zeker als een verkoper dingen verbergt of relativeert. “In dat geval kan je beter op je hoede zijn en alle vensters, deuren, vloeren en leidingen dubbel controleren”, waarschuwt Allegaert.

2. Bekijk met je bank of je project haalbaar is

Doe zeker geen bod zonder uit te zoeken of je de benodigde lening kan krijgen. Bij de aanvraag van een woonkrediet zullen banken nagaan welk percentage je zelf kan inbrengen. Hoe hoger de eigen inbreng, hoe veiliger dit krediet is voor de bank. Bij een hogere eigen inbreng krijg je dan ook een gunstigere rentevoet . Allegaert bevestigt: “Het is belangrijk dat je een eigen inbreng hebt van minstens 20%, omdat de banken steeds strenger worden in het toekennen van leningen”.

Calculeer vooral ook de bijkomende kosten goed in. Denk bijvoorbeeld aan de woonverzekering, schuldsaldoverzekering, het onderhoud van de woning, de stookkosten… Allegaert adviseert dan ook alle maandelijkse lasten goed te inventariseren.

3. Breng je bod correct uit

Beantwoordt de woning aan al je wensen en blijkt het project financieel haalbaar? Neem dan deze belangrijke aandachtspunten in acht bij het uitbrengen van een bod:

• Je bent verplicht bepaalde elementen mee te geven, zoals adres, prijs en de geldigheidsduur van je bod

• Een bod is bindend voor deze door jou aangegeven duur

• Als de verkoper het bod aanvaardt, kan je er dus niet meer onderuit

Als je dit contract vervolgens toch verbreekt , riskeer je een vergoeding van 10% te moeten betalen. Daarom is het aan te raden opschortende voorwaarden te voorzien in de overeenkomst. Zo kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat de verkoop enkel doorgaat als je tegen een bepaalde datum een hypothecair krediet hebt kunnen afsluiten.

