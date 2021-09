"Wie wil speculeren op nog hogere gasprijzen, dient zijn beleggingen goed op te volgen": onze geldexpert geeft advies

“Onverde­dig­baar”: topvoetbal­ler met 3 miljoen euro jaarloon betaalt minder sociale bijdragen dan arbeider

29 september “Op het loon van topvoetballers stroomt minder dan 1% naar de sociale zekerheid, en dat kan niet langer”, vindt onze werkexpert Stijn Baert. Nu de federale regering onderhandelt over de begroting, gaan stemmen op om de fiscale en RSZ-voordelen in de sport aan te pakken. “Voor mij zijn er twee opties: De hele korting op sociale bijdragen afschaffen of heel het systeem omkeren.”