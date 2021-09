“Wie vroeger opstaat om te sporten, krijgt een succesvoller leven”: expert legt uit hoe je een ochtendmens wordt

“Iedereen kan last hebben van flubberar­men, ongeacht leeftijd of gewicht”: personal trainers tonen met welke oefeningen je ervan verlost raakt

27 juni Blijf jij ook angstvallig lange mouwen dragen om je armen te bedekken tijdens de zomer? Maar liefst 3 op de 4 vrouwen is er ongelukkig over. Personal trainers Nele Waelbers en Mirte Mulder geven uitleg en tonen welke zes oefeningen helpen. “Snelle suikers zetten zich om in vet en gaan linea recta naar waar we ze niet willen zien, zoals de bovenarmen.”