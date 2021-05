Wie rijk is, leeft langer: hoe bouw jij je kapitaal op?

SparenRijke mensen leven langer dan arme mensen, dat blijkt uit onderzoek. Vaak zijn rijke mensen ook gelukkiger. Wie lang wil leven, let dus best op zijn centen. Spaargids.be verzamelt enkele nuttige tips waarmee iedereen een kapitaal kan opbouwen.

Volgens een Britse studie, waarvoor meer dan 10.000 vijftigplussers in het Verenigd Koninkrijk en evenveel in de VS werden gevolgd, blijkt dat de rijkste vijftig van hen gemiddeld nog 31 jaar in goede conditie bleven leven, terwijl dit voor de armsten beperkt bleef tot 22 à 23 jaar. Dat maakt negen jaar verschil.

Maar hoe raak je nu in die bevoorrechte groep? Goed trouwen, de Lotto winnen, succesvol ondernemer worden… of toch maar nijver werken en voldoende sparen?

Wie een mooie som wil sparen, moet op twee zaken letten: de spaarinspanning over een voldoende grote tijd spreiden en een goed rendement nastreven. Vergelijk het met het bouwen van een grote sneeuwman. Dat begint ook klein en langzaam om pas na een tijd op kruissnelheid te komen. Of met het overbruggen van een grote afstand. Ook dat kan met kleine stapjes als je tijdig begint. Of nog: een huis wordt ook steen voor steen opgebouwd.

Spaarrekening

Wie sparen zegt, denkt vaak meteen aan een spaarrekening. En terecht. Ze is ook bestemd voor de opbouw van financiële reserves. Alleen brengt de formule vandaag niet veel meer op. Het gros van de spaarrekeningen levert een rendement op van 0,11%: 0,01% als basisrente voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat en 0,10% als getrouwheidspremie die je bovenop de basisrente krijgt als je het geld een jaar ongewijzigd laat staan.

Wie tien jaar lang op het einde van december 600 euro zou wegzetten – wat neerkomt op 50 euro per maand – heeft na die periode inclusief intresten een kapitaaltje van 6.030 euro verzameld. Wie dat dertig jaar doet, komt aan 18.290 euro.

Beleggen

Het effect van een langere looptijd is dus snel merkbaar. Maar dat geldt ook voor de hefboom van een hoger rendement. Veronderstel dat we het rendement naar 2% per jaar kunnen tillen. Dan kom je na tien jaar 600 euro sparen aan 6.570 euro. Na dertig jaar aan 24.341 euro.

Drijven we het rendement naar 5% op, dan krijgen we na tien jaar al 7.547 euro en na dertig jaar 39.863 euro.

Het effect van dat extra rendement is dus bijzonder groot als je het over een voldoende lange tijd bekijkt.

Die 5% halen kan vandaag niet via een klassieke spaarformule met vaste intrest. Wie dat rendement beoogt, zal moeten beleggen. Dit houdt uiteraard risico’s in. De opbrengst van beleggen gaat niet in een rechte lijn omhoog, maar verloopt met horten en stoten, met stijgingen en dalingen. Over een langere tijd bekeken brengen aandelen niettemin nog altijd meer op dan andere spaarvormen.

Een ideale manier om te beleggen, is kiezen voor een beleggingsplan. Je kan dan bijvoorbeeld elke maand een klein bedrag in een fonds stoppen. Je hoeft je dan ook niet te bekommeren over het moment waarop je instapt.

