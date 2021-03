Wie moet de brandverzekering afsluiten: de huurder of de verhuurder?

SparenAls er brand uitbreekt in een huurwoning, dan kunnen zowel de huurder als de verhuurder aansprakelijk zijn voor de schade. Daarom is een goede brandverzekering noodzakelijk. Spaargids.be belicht de huidige regels.

In Vlaanderen en Wallonië zijn zowel huurders als verhuurders verplicht om een brandverzekering af te sluiten. In Vlaanderen geldt de verplichting sinds 1 januari 2019 en in Wallonië sinds 1 september 2018. Een brandverzekering betaalt niet alleen een schadevergoeding na een brand, maar ook na stormschade, waterschade en natuurrampen. Daarom spreken verzekeraars eerder over een woningverzekering dan over een brandverzekering.

Brussel is het enige gewest waar huurders niet verplicht zijn om een brandverzekering af te sluiten, al is het een standaardpraktijk dat de verhuurders dat als een verplichting opnemen in het huurcontract.

De huurder

De huurder is aansprakelijk voor brand- en waterschade, maar niet als hij kan aantonen dat de brand niet door zijn schuld is ontstaan (bijvoorbeeld door de slechte staat van de elektriciteitsvoorzieningen). Breekt er brand uit in uw appartement omdat u de friteuse niet uitschakelde? Dan bent u als huurder helemaal aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Een brandverzekering vermijdt dat u zelf helemaal alleen moet opdraaien voor de kosten.

En die kosten kunnen snel hoog oplopen. Want stel bijvoorbeeld dat u het bad liet vollopen en vergat de kraan uit te draaien: het water kan niet alleen schade veroorzaken in uw eigen appartement, maar ook in dat van uw benedenbuur als het water doorsijpelt. Ook voor die schade bent u als huurder aansprakelijk. Met een brandverzekering bent u ook gedekt voor schade aan zogenaamde ‘derden’.

Het is overigens geen verplichting om ook de inboedel te dekken, al wordt dat doorgaans toch aangeraden. Want niet alleen de huurwoning kan schade oplopen, maar ook alle spullen van de huurder (denk maar aan meubels, elektrische toestellen, kledij of juwelen).

De verhuurder

Als de huurder als een brandverzekering heeft afgesloten, waarom zou u dat als verhuurder dat nog doen? Om te beginnen omdat de huurder niet altijd aansprakelijk is. De verzekeraar van de huurder komt enkel tussen als de huurder aansprakelijk is. Maar als een kortsluiting in de elektriciteitskast de boosdoener is, dan is de verhuurder aansprakelijk. In dat geval zal de verhuurder (of zijn verzekeraar) moeten opdraaien voor de kosten.

De brandverzekering van de huurder dekt bovendien enkel de zaken waarvoor de huurder aansprakelijk is. De huurder is bijvoorbeeld niet aansprakelijk als vandalen een raam ingooien. Ook hier kan de brandverzekering de verhuurder indekken, al zal daar doorgaans wel een extra dekking tegen diefstal of vandalisme voor moeten worden afgesloten.

Voor verhuurders is het ook aan te raden om de nieuwwaarde van het gebouw te verzekeren. Want de verzekering van de huurder zal enkel de werkelijke waarde verzekeren en die vermindert door ouderdom en slijtage. In de praktijk kunnen de kosten van herstellingswerken echter hoger oplopen (bijvoorbeeld door de strengere isolatienormen). Een verzekering voor de nieuwwaarde vangt dat verschil op.

