"Wie minder dan zes uur slaapt, riskeert vier keer meer kans om ziek te worden”: voedingsdeskundige over het boosten van je immuunsysteem

Een derde van alle vrouwen krijgt last van migraine. En daar is één reden voor

27 september Twee derde van de migrainepatiënten is een vrouw. Vermoed wordt dat hormonen een rol spelen bij de aandoening. Maar hoe de vork precies in de steel zit, dat is nog nooit onderzocht. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, vonden drie vrouwelijke wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij brachten de vrouwspecifieke factoren van migraine in kaart en vertellen je welke concrete triggers een aanval kunnen veroorzaken. “Dat pralines migraine zouden triggeren, klopt niet.”