“Wie intern solliciteert heeft een stap voor op de rest” 8 tips van de loopbaancoach

GroeienWil je vooruit op professioneel vlak, hoef je daarom niet per se je huidige werkgever je C4 voor te schotelen. “Ook binnen de eigen organisatie is er vaak heel wat groeipotentieel”, verzekert loopbaancoach Bart Huwé. “Kan je binnen het eigen bedrijf je ambities waarmaken, verlies je minder tijd om jezelf in te werken, wat een voordeel oplevert voor zowel de werkgever als de werknemer.” Jobat.be kreeg enkele tips voor wie wil doorstromen/opklimmen bij zijn actuele werkgever.

1.Beschouw het als een gewone sollicitatie

Bart Huwé: “Benader een interne sollicitatie in eerste plaats niet anders dan een externe sollicitatie. Dezelfde regels zijn min of meer van toepassing. Een goede analyse van de vacature en voorbereiding op het gesprek zijn cruciaal, net als een sterke, up-to-date motivatiebrief en cv. Sommige werknemers onderschatten een interne sollicitatie. Als dan blijkt dat de hr-dienst zeer professioneel te werk gaat en iedere kandidaat een gelijke kans geeft, loopt het soms fout.”

2.Blijf je zakelijke zelf

“Het is verder belangrijk ervan uit te gaan dat ze je nog niet kennen. Zo vermijd je verkeerde veronderstellingen. Denk niet dat een recruiter ‘iets wel weet’, maar vertel over jezelf alsof je tegen een vreemde zonder voorkennis spreekt. Blijf steeds zakelijk, ongeacht of het gesprek doorgaat met een externe of interne recruiter. Blijf natuurlijk ook jezelf en spreek een bekende interviewer niet ineens aan met ‘U’ als je elkaar anders tutoyeert, of verschijn niet in kostuum waar je normaal steevast casual gekleed gaat.”

3.Benut je voordeel

“Besef evenwel dat je een groot voordeel hebt wanneer je intern solliciteert en speel hier op in. Je bent immers al vertrouwd met de bedrijfscultuur en spreekt dus uit ervaring als je zegt dat je erin past. Bij een sollicitatie komt het erop aan matchen te zoeken, zet dit dus zeker in de verf. Bovendien heb je jezelf ook al voor een stuk bewezen. Het is geweten wat je competenties en persoonlijke eigenschappen zijn. Indien je goed functioneert in je huidige job heb je zo een voorsprong. Ken je de interviewer niet persoonlijk, zorg dan dat deze informatie bij hem/haar terecht komt door referenties te geven.”

4.Gebruik inside info

“Stel door middel van zelfreflectie je eigen profiel op en controleer of dit matcht met de vacature. Werk je al voor de organisatie is het heel wat eenvoudiger om de vacature te analyseren en de inhoud en verwachtingen helder te krijgen, terwijl dit bij een extern bedrijf soms moeilijk te doorgronden is. Ook dit is een groot voordeel. Een vacature is meestal een onscherpe foto, maar met behulp van inside informatie kan je ze haarscherp krijgen waar ze voor een buitenstaander troebel blijft. Je kan je kansen zo beter inschatten. Blijkt de job echt iets voor jou, zal het solliciteren ook vlotter gaan. Je bent zekerder van je stuk.”

5.Bound met de recruiter

“Probeer via via ook wat de weten te komen over de interviewer. Zoek naar raakvlakken en breng die op een gepast moment naar boven tijdens de sollicitatie. Zo creëer je vertrouwen en dat is nu eenmaal de basis voor alles, ook voor sollicitatieprocedures.”

6.Netwerken

“Wil je groeien binnen de huidige organisatie is netwerken een belangrijke tool om je doelen te bereiken. Geef van in het begin aan wat je ambities zijn, dan kom je overtuigender over wanneer je later effectief voor de bewuste job solliciteert. Spreek met mensen van de afdeling waar je graag wilt beginnen zodat je alvast aanknopingspunten hebt. Als je bepaalde sleutelfiguren, zoals je huidige en toekomstige leidinggevende en de hr-verantwoordelijke achter je hebt, is je kans op succes aanzienlijk groter. In kleinere bedrijven kan je een leidinggevende vaak rechtstreeks benaderen, waar je in grotere firma’s best via hr je loopbaanwensen kenbaar maakt, of tijdens je functioneringsgesprek.”

7.Speel open kaart

“Licht je leidinggevende in omtrent je ambities. Heb je een goede band met je collega’s vertel hen dan ook over je toekomstdromen. Solliciteert een andere collega eveneens voor de job, maar ga jij ermee aan de haal, zal het je meer gegund worden indien het geweten is dat je er ook naar streefde. In een open cultuur kan je bovendien terugvallen op je collega’s in geval van een afwijzing. Let wel dat je niet al te snel probeert door te stromen. Zorg ervoor dat je eerst 100% functioneert binnen je huidige job. Ben je nog niet lang in dienst, heb je je kerncompetenties immers nog niet bewezen. Pas na ongeveer een jaar weet je werkgever dat je bijvoorbeeld betrouwbaar en flexibel bent.”

8. Afgewezen? Vraag feedback

“Krijg je de job niet, kan dit een extra grote klap zijn aangezien je in je huidige functie verder moet. Ik raad daarom aan geen al te hoge verwachtingen te koesteren, zo is de teleurstelling bij een negatieve afloop minder groot. Neem het vooral niet persoonlijk en vraag concrete feedback. Zo kan je jezelf verder ontplooien, bijvoorbeeld met behulp van een opleiding, en je competenties aanscherpen om het eventueel later opnieuw te proberen. Geef ruimte aan je emoties maar plaats een afwijzing altijd in perspectief: een andere kandidaat bleek gewoon nog geschikter voor de baan. Negatieve energie is verloren energie. Blijf dus positief en vertrouw erop dat je je weg wel zal vinden.”

