Wie heeft recht op overlevingspensioen na het overlijden van een partner? Onze geldexpert geeft advies

Back to work: zo maak je komaf met rug- en nekklach­ten

8 september Nu de zomervakantie voorbij is, storten heel wat mensen zich opnieuw op hun werk. Heb je een kantoorjob? Dan breng je weer uren zittend door. Wil je er niet binnen de kortste keren weer uitliggen wegens rug- of nekklachten, dan neem je maar best de geldende preventiemaatregelen nog eens door. We sommen de belangrijkste voor je op.