“Wie binnenstapt in een huis met vlooien wordt meteen besprongen”: deze beestjes zitten het vaakst in jouw woning en zo raak je ervan verlost

“Vlekken die opduiken en snel weer verdwijnen, duiden op netelroos en géén allergie”: dermato­loog geeft advies over ziekte die 1 op de 5 mensen treft

“Netelroos is een aandoening die ontzettend vaak voorkomt, maar waar ontzettend veel misverstanden over bestaan”, zegt dokter Els Van Autryve. Als dermatoloog in het AZ Maria Middelares in Gent behandelt ze heel wat patiënten met netelroos of urticaria. “Twintig procent van de bevolking – één op de vijf mensen, dus – heeft er in zijn leven last van. De aandoening is niet echt goed gekend, maar de impact op je levenskwaliteit is erg groot.”

5 november