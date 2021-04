Wet vaccinatieverlof goedgekeurd: alles wat je moet weten als je prik valt tijdens je werkuren

Dendermonde/Hamme/Lebbeke/Buggenhout/Berlare/Zele Geen paaspauze in vaccinatie­cen­tra: voor het eerst kaap van 5.400 vaccins overschre­den

13:01 Nieuwe mijlpaal in de vaccinatiecampagne in regio Dendermonde deze week. Voor het eerst zal de Eerstelijnszone Dender de kaap van 5.400 vaccins overschrijden. In het vaccinatiecentrum van Appels worden voor het eerst meer dan 3.000 vaccins uitgedeeld. In Hamme 1.900.