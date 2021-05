Werkexpert waarschuwt voor gevaren van bedrijfswagen: "Elke maand meer dan 300 euro verlies voor je pensioen"

Wanneer kan je nog op brugpensi­oen? Werkexpert: “Ik misgun het niemand, maar dit stelsel zou niet meer mogen bestaan"

6 april Een soepeler brugpensioen is een van de pistes om een loonakkoord te bereiken tussen de vakbonden en werkgevers. Wie heeft er recht op en is het überhaupt wel een goed idee? Onze werkexpert Stijn Baert is alvast niet overtuigd. “Wat mij betreft moeten we het brugpensioen niet versoepelen, maar geleidelijk overbrengen naar waar het thuishoort: het museum voor historisch slecht Belgisch beleid.”