Werken tijdens de ramadan: wat zijn je rechten en plichten?

WerkplekVan dinsdagavond 13 april tot woensdagavond 12 mei is het ramadan, de jaarlijkse vastenmaand voor moslims. Eten en drinken kan dan enkel na zonsondergang. Niét tijdens de lunchpauze dus, of als je je even flauw voelt op het werk. Is het dan geen optie om de middagpauze en te vervangen door kortere pauzes doorheen de dag? Of zijn er andere maatregelen mogelijk om werk en geloof optimaal te combineren? Jobat.be vroeg het aan een juridisch expert van SD Worx.

Goede afspraken

“Volgens de wet word je als werknemer verondersteld om je werk altijd naar behoren uit te voeren, zoals omschreven in je arbeidscontract én volgens de vastgelegde uurregeling”, zegt Jan Vanthournout, senior legal manager bij SD Worx. “Je werkgever is met andere woorden niet verplicht om je aangepaste taken of werkuren te geven tijdens de ramadan. Maar in onderling overleg is er heel veel mogelijk. Als je hier nood aan hebt zou je jouw werkgever dus altijd kunnen aanspreken over je bezorgdheden om samen naar een oplossing te zoeken.”

Flexibele uren

Als je bijvoorbeeld in een late ploeg werkt kan het een uitdaging zijn om tot het einde geconcentreerd te blijven terwijl je een hele dag niet mag eten of drinken. “Een halve shift draaien is meestal geen optie. Maar misschien wil je werkgever wel toelaten dat je verlof opneemt in blokken van twee uur, zodat je tijdens de ramadan om 20u naar huis kan om te eten in plaats van om 22u? Of misschien is het mogelijk om een maand lang in de vroege ploeg te werken?”, tipt de juridisch expert. “Ben je als werkgever bezig met het opmaken van de uurroosters, kan je altijd eens polsen bij werknemers die deelnemen aan de ramadan of zij hier interesse in hebben.”

Korte pauzes

Ook een lange middagpauze is geen cadeau als je niet mag eten. Zeker als je daarbij in dezelfde ruimte zit als collega’s die wel een broodje aan het verorberen zijn. “Als de werkomstandigheden het toelaten kan het interessant zijn om je middagpauze te vervangen door kortere pauzes doorheen de dag. Ik zou werknemers wel aanraden om zoiets zeker op voorhand te bespreken met hun leidinggevende en niet op eigen initiatief te beslissen. Zo vermijd je misverstanden. Vind je het moeilijk om zoiets aan te kaarten, dan kan je het onderwerp eventueel aan bod laten komen via het sociaal overleg.”

Verlofplanning

De ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest, een groot feest voor de moslimgemeenschap. “Werknemers die hieraan deelnemen willen dan natuurlijk verlof nemen. Ik raad werkgevers alvast aan om hier rekening mee te houden in hun planning. Wil jij die dag vrijaf nemen, vraag dat ruim op voorhand aan.” Verlof wordt steeds bepaald in onderling overleg. Weet dus dat je werkgever het recht heeft om te weigeren als er bijvoorbeeld al te veel afwezigen zijn.

Ideale wereld

Het kan een moeilijke evenwichtsoefening lijken om bepaalde werknemers tijdelijk meer flexibiliteit te bieden. “In de praktijk zien we echter dat bedrijven die actief meedenken over zaken als de ramadan vaak ook bij andere sociale gebeurtenissen een grote flexibiliteit tonen”, nuanceert Vanthournout. “Wie een ziek kind heeft of om een verandering van werkuren vraagt omwille van een gewijzigde dienstregeling van de bus kan in zulke ondernemingen eveneens op veel begrip rekenen. Als je dat in het achterhoofd houdt is er geen reden tot wrevel. Als er in alle bedrijven in onderling overleg gezocht zou kunnen worden naar oplossingen voor zulke uitdagingen, zetten we een grote stap naar een ideale wereld.”

