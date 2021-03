Werken in marketing en communicatie: hoeveel verdien je en welke functieprofielen hebben ze nodig?

SalarisWerken voor een reclamebureau of mediabedrijf spreekt tot de verbeelding. De werkelijkheid is misschien niet altijd even glamoureus als het lijkt, maar uitdagend en divers zijn de jobs sowieso. Bovendien valt ook het gemiddelde brutoloon goed mee. Jobat.be bekijkt de jobmogelijkheden en het loon dat daar bijhoort.

Manager in pr, marketing of reclame – 6.865 euro

Als marketingmanager overschouw je het hele plaatje: markt- en trendonderzoek, budgetten, strategieën, campagnes, media- en klantenrelaties,… Je bent dus van begin tot einde bij het marketingproces betrokken. Dat doe je achter je scherm, maar ook op locatie. En die locatie kan ook in een ander land of continent liggen. Een pr-manager richt zich specifiek op de contacten met klanten, medewerkers, media en andere betrokkenen. En ben je brandmanager, dan werk je aan de band tussen jouw product en de klant.

Specialist in pr, marketing of reclame – 4.798 euro

Managers kunnen natuurlijk niet alles zelf doen. Ze doen daarom vaak beroep op een team van specialisten. Als marketing assistent geef je het marketingplan mee vorm en voer je het ook uit. Je werkt aan campagnes, bedenkt promoties of gaat op marktonderzoek. Dat doe je niet allemaal zelf, maar samen met experten op hun domein. Er komt bij deze job dus wel wat organisatie kijken.

Daarnaast zijn er in de PR, marketing en reclame natuurlijk nog heel wat andere jobs. Als mediaplanner of -buyer werk je uiteraard specifiek aan mediaplannen, zowel aan de ontwikkeling als aan de uitvoering ervan. Ben je online marketeer, dan hebben SEO en SEA geen geheimen voor je. Je optimaliseert websites en bouwt online campagnes uit. Je kan ook als allround communicatiemedewerker aan de slag bij de overheid of in organisaties.

Auteur, journalist of vertaler – 4.538 euro

Is schrijven jouw ding? Dan droom je misschien wel van een job als journalist. Maar er zijn nog meer mogelijkheden voor wie al schrijvend de kost wil verdienen. Tekst kom je in de meest uiteenlopende vormen tegen. Van een slogan over een reclameboodschap of mailing tot een uitgebreide brochure of website. Achter die woorden zit vaak een copywriter, redacteur of content specialist. De ene schrijft commerciële teksten, de andere richt zich meer op puur informatieve inhoud. En sommigen doen het allemaal. Ten slotte (her)schrijf je ook teksten als vertaler of als eindredacteur.

Technicus voor radio, tv of de audiovisuele sector – 4.063 euro

Wil je in de communicatiesector aan de slag, maar heb je een technisch profiel? Wat dacht je van een job als radio- en tv-technicus of audiovisueel technicus? Je kan terecht bij een radio- of tv-zender, een productiehuis of een bedrijf dat ondersteunende technische diensten verleent. Van de vier geselecteerde profielen in dit artikel, verdient de technicus het minst. Maar dan nog ligt het brutoloon hoger dan dat van de gemiddelde Belgische werknemer (3.627 euro).

