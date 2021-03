Werken in de tuinbouw: hoeveel verdien je en welke functieprofielen hebben ze nodig?

JobsNu de eerste lenteprik is uitgedeeld en met de warmere seizoenen in het verschiet, droom je misschien wel van een carrière in de tuinbouwsector. Jobat.be bekijkt de jobmogelijkheden en het loon dat daar bijhoort.

Dag in dag uit buiten werken en je handen vuil maken. Veel mensen doen het al eens graag in de eigen tuin. Maar waarom zou je van die groene hobby geen professionele loopbaan maken? Een job in de tuinbouw heeft onder meer als voordelen dat je niet binnen vier muren hoeft te blijven en heel resultaatgericht werk kunt verrichten, wat een pak voldoening geeft.

Greenkeeper

De jobs in de tuinbouw worden onderverdeeld in de land- en tuinbouwsector. Specifiek wat tuinaanleg en -onderhoud betreft, springen functietitels als greenkeeper, hovenier en tuinarbeider in het oog. Vaak staan ze voor hetzelfde: het aanleggen en mooi maken (en houden) van private tuinen en openbaar groen. In vacatureomschrijvingen vragen werkgevers meestal enige ervaring, een opleiding of affiniteit met tuinbouw.

Ben je werkzoekende, dan kan je via de VDAB opleiden volgen voor o.a. tuinbouw, hovenier (knelpuntberoep) en groen- en tuinarbeider. Even goed is vaak een ferme portie goesting om te werken en bij te leren, zonder dat je op veel voorkennis kunt teren.

Gemiddeld loon

In de land- en tuinbouwsector zijn zowel arbeiders als bedienden actief. Het Jobat Salarisrapport stelde uit data van het Salariskompas* vast dat een werknemer in de land- en tuinbouwsector gemiddeld 3.115 euro per maand verdient, een stijging van 4,9 procent ten opzichte van 2017, toen een medewerker in de sector bruto nog gemiddeld 2.970 euro per maand opstreek.

Een starter verdient gemiddeld 2.453 euro per maand, iemand met twintig jaar ervaring of meer kan rekenen op gemiddeld 3.993 euro per maand.

Los van het loon, kan je in de land- en tuinbouwsector rekenen op een handvol extralegale voordelen per werknemer. De meest voorkomende zijn een eindejaarspremie, maaltijdcheques of een maaltijdvergoeding, een gsm en een dertiende maand.

Op zoek naar een (nieuwe) job in de tuinbouw? Bekijk hier het actuele vacatureaanbod.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Jobat.be:

Bron: jobat.be. * Salarisrapport Jobat.be 2020, april 2020, op basis van ingezamelde data 2017-2019.