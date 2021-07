Werken in de beautysector: hoeveel kan je verdienen?

JobsZie jij er graag goed uit en vind je het zalig om ook anderen in de watten te leggen? Dan doet de gedachte aan een job in de beautywereld je waarschijnlijk al stralen. Momenteel telt de sector zo'n 40.000 werknemers en 32.000 zelfstandige eenmanszaken (of liever ‘eenvrouwenzaken’, aangezien er onder de schoonheidsspecialisten geen enkele man is). Maar hoeveel verdien je daar eigenlijk mee? Jobat.be zocht het uit.

Kapper

Als je een passie hebt voor haar én voor small talk dan weet je vast al dat een job als kapper jou op het lijf is geschreven. Volgens het Belgische statistiekbureau Statbel verdienen kappers gemiddeld 2.287 euro bruto per maand, dat is ongeveer 1.710 euro netto. De dankbaarheid van de mensen die je een metamorfose geeft vormt een mooie bonus. Bovendien is er van stress weinig sprake. Al wil dat niet zeggen dat haar knippen een en al ontspanning is. Veel kappers vallen vroeg of laat ten prooi aan rugpijn, nekpijn of polsklachten door steeds dezelfde bewegingen uit te voeren. Aandacht voor een juiste houding en een goed ingerichte werkplek is dus een must. Hou er ook rekening mee dat het hier gaat over lonen van werknemers in dienstverband. Wil je een eigen kapsalon starten of knippen bij mensen thuis als zelfstandige, dan zal je verdienste afhangen van het aantal klanten dat je in je stoel krijgt.

Schoonheidsspecialist

Ben je meer geïnteresseerd in make-up en lichaamsverzorging? Als schoonheidsspecialist(e), manicure, pedicure of make-upartiest verdien je gemiddeld 2.422 euro bruto (ongeveer 1.770 euro netto) per maand. Ook hier gaat het om een loon in dienstverband, zelfstandigen kunnen een stuk meer maar ook een heel stuk minder verdienen. En of je nu je eigen baas bent of niet: eigenlijk is de klant koning. Je moet dus vaak ‘s avonds en in het weekend aan de slag, omdat andere mensen dan vrij zijn om van je diensten te genieten. In deze branche moet je heel wat flexibiliteit aan de dag leggen.

Welke factoren bepalen jouw bruto- en nettoloon? Hier staat alles op een rijtje.

Diëtist

Wil je mensen helpen om zich goed in hun vel te voelen én er een gezondere levensstijl op na te houden door beter te eten? Overweeg dan een carrière als diëtist. Om dit paramedisch beroep te mogen uitoefenen heb je wel het juiste diploma nodig, namelijk dat van bachelor in de voedings- en dieetkunde, dat je op drie jaar kunt behalen. Nadien word je beloond met een salaris van zo’n 3.946 euro bruto (of 2.411 euro netto) per maand. Deze vacatures voor diëtisten staan trouwens nog open.

Verkoper in een beautywinkel

Als werken in een parfumerie, drogisterij of make-upshop jou aanspreekt, kun je steeds solliciteren voor een functie in de verkoop. Ga je aan de slag als verkoper in een winkel, mag je rekenen op een gemiddelde verdienste van 2.523 euro bruto (ongeveer 1.800 netto) per maand. Word je huis-aan-huisverkoper of demonstrateur, waarbij je bijvoorbeeld schoonheidsproducten aan de man (of vrouw) brengt op homeparties, zal je verdienste rond de 2.747 euro bruto (ongeveer 1.880 euro netto) schommelen. Stel jezelf voor je solliciteert wel de vraag of je bereid bent om in het weekend en eventueel ook ‘s avonds te werken, aangezien dat deel uitmaakt van de job.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook