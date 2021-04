Werken in de administratieve sector: hoeveel verdien je en welke functieprofielen hebben ze nodig?

JobsBen jij een organisatorisch talent met oog voor detail? Dan is een job in de administratieve sector vast iets voor jou. Jobat.be belicht de mogelijkheden en de lonen in deze veelzijdige branche.

Van secretaris tot office manager

De administratieve sector is permanent op zoek naar vers bloed: op jobat.be staan dan ook bijna 600 openstaande vacatures. Taken kunnen wel erg verschillen naargelang de sector en het bedrijf waar je terecht komt. Zo ziet het werk van een bediende in de logistiek er heel anders uit dan dat van een management assistent in de mode-industrie of onthaalbediende in de media. Schop je het tot administratief manager, krijg je meestal extra verantwoordelijkheden.

Administratieve medewerkers brengen onder andere de papiermolen in orde, houden agenda’s bij, voeren bestellingen door, bereiden congressen voor en/of helpen klanten verder. Ze zorgen ervoor dat het bedrijf goed geolied draait en iedereen vlot zijn werk kan doen.

Sterkste loongroei

Volgens de meest recente gegevens uit het Salariskompas verdienen werknemers in de functiecategorie administratie & secretariaat gemiddeld 2.782 euro bruto per maand. De verloning zit dus een - klein beetje - in de lift: ten opzichte van 2017 is er een groei van 5,4%. Het is meteen ook de sterkste groei over de sectoren heen.

Beter studeren

In de administratie moet je vanalles kunnen: kennis van de landstalen is mooi meegenomen, kennis van administratieve en boekhoudkundige computerprogramma’s vaak een must. In veel jobs is een specifiek diploma geen vereiste, maar het komt je ongetwijfeld wel van pas.

Met een bachelordiploma in office- of logistiek management kan je zowel terecht op de administratie van bedrijven, maar evengoed in administratieve functies op andere afdelingen. Denk bijvoorbeeld aan human resources, klantendiensten of logistiek. Hoe hoger je diploma, hoe beter bovendien je salaris. Starters zonder hoger diploma verdienen gemiddeld 1.561 euro, waar je met een professionele bachelor doorgaans begint aan 1.750 euro per maand. Een master levert van bij de start een maandloon van 1.981 euro op.

Ruim 3.000 per maand

Maar ook het aantal jaren op je teller heeft invloed op je loon. Je salaris groeit namelijk mee met je anciënniteit. Na tien jaar verdienen administratief bedienden zonder diploma 2.121 euro per maand. Het maandloon van professionele bachelors bedraagt dan 2.378 euro en dat van academische bachelors 2.413 euro. Met een masterdiploma rijf je met tien jaar ervaring maandelijks gemiddeld 2.691 euro op in een administratieve functie. Draai je reeds 25 jaar mee, krijg je zonder diploma iedere maand 2.724 euro. Met een professionele bachelor verdien je daartegen zo’n 3.054 en academische bachelors overschrijden de kaap van de 3.000 met nog enkele euro’s meer. Heb je een master, dan ontvang je na 25 dienstjaren gemiddeld 3.456 euro.

